Parazão: com muita lama, gramado do Parque do Bacurau chama atenção e FPF fará pronunciamento

O Parazão já possui o primeiro semifinalista. O Cametá goleou o São Francisco por 5 a 2 e garantiu uma das vagas, porém, além da vitória do Mapará Elétrico, outra situação chamou a atenção na partida; o estado do gramado do Estádio Parque do Bacurau, em Cametá (PA).

ASSISTA

O gramado que recebeu a partida das quartas de final do Parazão estava bastante enlameado, prejudicando a prática do futebol. Os jogadores ficaram com os uniformes sujos e em vários pontos do gramado era impossível a bola rolar.

No ano passado, o Estádio Navegantão, na cidade de Tucuruí e o Maximino Porpino, em Castanhal, foram interditados pela Federação Paraense de Futebol (FPF), após pedidos de alguns clubes filiados, por conta das péssimas condições dos gramados. Já na atual temporada, o Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), local em que o Bragantino e Caetá mandavam suas partidas, também foi interditado, fazendo com que o Tubarão jogasse em Castanhal, no CT do Japiim e o Caeté em Ipixuna (PA). O Diogão passou por melhorias e após algumas rodadas foi reaberto, após laudo feito pelo engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, à pedido da FPF.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a FPF e com o Cametá, clube que manda os jogos no Parque do Bacurau. A FPF respondeu que irá se manifestar em breve sobre as condições do gramado. O Cametá não respondeu à reportagem até o fechamento da matéria.