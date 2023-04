Após ser expulso, volante Pablo Roberto assiste jogo do Remo com a torcida no Mangueirão

O volante Pablo Roberto, do Remo, está em alta com o torcedor azulino pelas bolas atuações dentro de campo no Campeonato Paraense e Copa do Brasil. Mas nesta terça-feira, na partida contra o Caeté, pelas quartas de final do Parazão, o jogador chamou a atenção do público pela sua postura fora das quatro linhas. Depois de ser expulso aos 37 minutos do primeiro tempo, Pablo nem passou pelo vestiário e escolheu seguir acompanhando à partida junto com a torcida. A imagem do camisa 8 no setor de cadeiras do Mangueirão viralizou nas redes sociais e grupos de Whatsapp. Em campo, o Remo venceu por 2 a 1 e confirmou a classificação para a semifinal do estadual.

O cartão vermelho de Pablo Roberto ocorreu depois dele ter recebido amarelos por duas faltas cometidas na primeira etapa. A primeira foi ao 29 e a segunda aos 37 minutos. A atuação do árbitro Gustavo Ramos Melo foi muito questionada pelo presidente Fábio Bentes e o executivo de futebol Thiago Gasparino, que consideraram injusta a expulsão do volante.

A saída de campo do jogador, porém, não comprometeu a classificação do Remo para a semifinal do Parazão 2023. Mesmo com um jogador a menos durante mais da metade dao tempo total da partida, o Leão conseguiu vencer o Caeté por 2 a 1 e selar a vaga na penúltima fase do estadual. No jogo de ida, sábado passado, os azulinos já haviam vencido por 4 a 2.

Semifinal

O Remo agora vai encarar o Cametá na semifinal do Parazão. As datas e horários das partidas foram confirmadas pela Federação Paraense de Futebol logo ao término do duelo contra o Caeté. O jogo de ida da semifinal - que não poderá ter Pablo Roberto - será nesta sexta-feira, dia 21, às 16h30, no Parque do Bacurau, em Cametá. A volta está marcada para o dia 30, um domingo, às 17h, no Baenão.