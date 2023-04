Técnico do Remo enxerga superioridade contra o Caeté e espera surpreender Corinthians pela Copa BR

Ao final da partida que deu a classificação à semifinal do Parazão, o técnico Marcelo Cabo fez uma avaliação sucinta sobre o desempenho de seus comandados, que venceram por 2 a 1, mas tiveram momentos de instabilidade, depois que o Caeté empatou o jogo ainda no primeiro tempo e teve outra chance nos acréscimos, em penalidade defendida por Vinícius. O arqueiro azulino foi bastante elogiado, mas nem todo mundo ganhou estrelinhas do comandante.

Cabo comentou sobre a postura da arbitragem, comandada por Gustavo Ramos Melo. Um dos lances contestados por ele aconteceu na expulsão de Pablo Roberto, ainda na primeira etapa. "Eu fiquei assustado com os critérios. O Pablo tomou o segundo amarelo em uma disputa de bola, logo em seguida o Fabinho sofreu falta perigosa e ele não deu o amarelo. Eu quero entender o critério dos cartões. Não vou contestar a expulsão porque é critério, mas o Fabinho driblou o zagueiro, que parou a jogada. Eu achei uma arbitragem confusa", disse, questionando inclusive o comportamento do árbitro para com os atletas.

"Ele pressionou os meus jogadores. Isso ninguém disse, eu ouvi. Até hoje as arbitragens têm sido boas nos meus jogos, mas hoje vi uma arbitragem confusa, principalmente nos critérios de cartão". Sobre o time, Cabo fez um paralelo entre os dois jogos das quartas e apontou que o primeiro teve melhor aproveitamento. "Nós vencemos duas partidas, a de sábado e a de hoje, mas em performance a de sábado foi melhor. Se falar de resultado os dois foram bons, num agregado de 6 a 3. Acho que tomamos muitos gols, três não me deixa nada satisfeito".

A saída de Pablo Roberto deixou o time com um jogador a menos na maior parte do jogo. Agora, o Leão Azul não terá seu jogador de destaque na primeira partida da semifinal, marcada pela FPF para esta sexta-feira, às 16h30, no Parque do Bacurau. A volta será no dia 30, às 17 horas, no Baenão. Sobre a saída do meia e uma possível mudança, Cabo prefere ser cauteloso. "Eu preciso analisar. Nosso time teve um segundo tempo muito intenso. O que faltou no primeiro sobrou no segundo. Eles foram aplicados com um a menos e assim o desgaste aumenta. Os jogadores ficaram cansados. Temos um jogo com menos de 72 horas, e como de praxe vamos reunir para analisar atleta por atleta, mas vamos levar todos que estiverem aptos", ressalta.

Embora tenha vencido desde o início, o Remo tomou sufoco em boa parte do jogo, seja no primeiro, seja no segundo, onde o time foi mais centralizador das ações, mas acabou contando com a intervenção preciosa do goleiro Vinícius, que salvou o time do empate. "Fomos para o intervalo vencendo com um a menos e precisei dar uma repaginada na equipe. O Vinicius fez uma boa intervenção logo de cara, um goleiro bom que te dá resultado, e depois fazemos o segundo gol. Ai, sinceramente, tivemos o controle do jogo. Tirando o pênalti no final, tivemos êxito", conclui.

Sem Pablo Roberto, o Remo volta a campo nesta sexta (21) contra o Cametá, e mira também o confronto do próximo dia 26, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em São Paulo. Em Belém, os azulinos venceram por 2 a 0 e podem avançar na competição. "Estamos em uma fase de mata-mata. Temos um objetivo muito bem traçado nas duas competições. Foi a união do grupo que gerou a força para vencermos o jogo de ida. Essa decisão é de muita expectativa e temos chances reais de classificação", encerra.