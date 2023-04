Após vencer Caeté, Remo já tem mais vitórias em 2023 do que no ano passado inteiro; veja números

Na noite da última terça-feira (18), no Mangueirão, o Remo venceu de novo o Caeté por 2 a 1 e chegou ao 15º triunfo em 18 jogos. O duelo foi pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paraense. O número de vitórias azulinas já é superior ao ano inteiro de 2022, quando o Leão venceu 14 das 35 partidas disputadas.

O Remo chegou a ter nove triunfos seguidos neste ano, quando perdeu a invencibilidade para o São Raimundo de Roraima. Depois, mais três vitórias seguidas, incluindo um clássico Re-Pa.

Após perder duas vezes para o Paysandu, o Leão volta a ter três vitórias seguidas, a primeira contra o Corinthians – pela terceira fase da Copa do Brasil – e as outras duas contra o Caeté, nas quartas de final do Parazão. Curiosamente, na temporada o Remo não teve nenhum empate até aqui.

Melhor começo de temporada em 19 anos

O time de Marcelo Cabo também atingiu um feito histórico. Desde 2004 o Remo não chegava tão rápido a 15 vitórias na temporada. Naquele ano, o Leão teve 15 vitórias em 16 jogos. O mais perto que o Remo havia chegado foi em 2007, quando teve os 15 triunfos em 22 jogos.

Em alguns anos, como em 2022, o Remo nem chegou a 15 vitórias. Foram os casos de 2022, 2017, 2016, 2013, 2011 e 2009. Nem quando havia montado uma equipe para a Série B, como foi o caso de 2021, o Leão teve um começo tão vitorioso como em 2023.

Confira o levantamento por temporada:

Ano 2022: Terminou o ano com 14 vitórias em 35 jogos

Ano 2021*: 15 vitórias em 27 jogos

Temporada 2021*: 15 vitórias em 32 jogos

Ano 2020: 15 vitórias em 26 jogos

Ano 2019: 15 vitórias em 37 jogos

Ano 2018: 15 vitórias em 33 jogos

Ano 2017: 14 vitórias em 37 jogos

Ano 2016: 12 vitórias em 37 jogos

Ano 2015: 15 vitórias em 25 jogos

Ano 2014: 15 vitórias em 36 jogos

Ano 2013: 13 vitórias em 24 jogos

Ano 2012: 15 vitórias em 31 jogos

Ano 2011: 10 vitórias em 18 jogos

Ano 2010: 15 vitórias em 31 jogos

Ano 2009: 10 vitórias em 21 jogos

Ano 2008: 15 vitórias em 29 jogos

Ano 2007: 15 vitórias em 22 jogos

Ano 2006: 15 vitórias em 38 jogos

Ano 2005: 15 vitórias em 30 jogos

Ano 2004: 15 vitórias em 16 jogos

*A temporada 2020 terminou no ano de 2021. É considerada a temporada 2021 a partir do primeiro jogo do Parazão daquele ano (Remo 4 a 1 Gavião).