Comandante do policiamento na partida entre Remo e Corinthians é transferido para o sul do Estado

O Boletim Geral da Polícia Militar publicou na edição da última terça-feira (18), a exoneração do coronel Juniso Honorato e Silva, do posto de Comandante do Comando de Policiamento Especializado. Entre as atribuições do destacamento, estava a de promover o policiamento e a segurança na partida entre Clube do Remo e Corinthians, pela Copa do Brasil, no último dia 12.

Conforme o Boletim Geral nº 074, de 18 de abril de 2023, o Comandante Geral da Polícia Militar determinou, além da exoneração do cargo, que o militar seja transferido para a Comissão de Correição do Comando de Policiamento Regional XIII, localizada no município de São Félix do Xingu, na região sul do Pará.

(Divulgação)

Polêmica

Na quarta-feira (12), centenas de torcedores do Remo foram impedidos de entrar no Mangueirão para assistir a partida entre Remo e Corinthians sob o argumento de que o estádio havia chegado a sua lotação máxima. A torcida do Corinthians também teve problemas. Além dos que não conseguiram entrar no estádio, houve quem fosse alocado em setores diferentes do ingresso comprado.

SAIBA MAIS



O caso foi parar nas elevadas esferas do poder público estadual e segue em apuração. Ainda não se sabe a autoria da ordem para fechar os portões do Mangueirão. Tanto o Clube do Remo quanto a Seel (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer) negaram participação.