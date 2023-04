Prefeito de Cametá responde presidente do Remo sobre jogo no Parque do Bacurau: 'Parem de mimimi'

Após a definição do confronto entre Clube do Remo e Cametá em um duelo da semifinal do Parazão, um "esquenta" inflamou a rivalidade entre o Leão Azul e o Mapará Elétrico. O episódio envolveu a decisão da FPF em manter o jogo de ida entre os times no Parque do Bacurau, que foi bastante criticado pelo presidente azulino, em decorrência da partida contra o São Francisco, pelas quartas de final. "Todo mundo viu a situação que está o gramado do Cametá, que com uma chuva, se transforma em um lamaçal". Depois dele, a FPF respondeu e agora foi a vez do prefeito de Cametá, Victor Cassiano, mandar o seu recado.

Em um vídeo que circula na internet, o gestor municipal falou sobre investimentos no futebol do município, englobando tanto o time quanto o estádio, que resultaram na ascensão do time de volta à elite estadual. "Desde que assumimos a gestão nós fizemos um grande investimento no Cametá e no Parque do Bacurau. Fizemos um grande investimento em um projeto de retomada do clube e fomos campeões da Segundinha. Fizemos uma belíssima campanha na série A, disse, aproveitando para dar uma "cutucada" no adversário.

"Investimos no Parque do Bacurau, com uma iluminação no valor de 700 mil, algo que o Remo lutou muito para conseguir no passado", lembrou, para em seguida entrar na fala do presidente remista. "Eu vi a entrevista do Fábio e achei que ele foi infeliz em sua fala, dizendo que em uma chuva o gramado vira um lamaçal. A chuva que houve em Cametá com Cametá e São Francisco foi de 210 mm, onde mais de 4 mil famílias ficaram desalojadas de suas casas. Choveu em quatro horas o previsto para chover em um mês", advertiu.

Não satisfeito, Cassiano disse ainda que o cartola está convidado a "vistoriar pessoalmente" as obras que são conduzidas na praça esportiva. "Eu convido o presidente do Remo para vir aqui pessoalmente vistoriar os brilhantes serviços realizados pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente do Município. Eu agradeço ao governador do Estado, que deu todo apoio para nós e concedeu uma vistoria técnica, onde a prefeitura obedeceu todas as recomendações dos agrônomos da FPF". Por fim, o prefeito deixou um recado desafiador ao Leão Azul.

"O futebol se resolve em campo, debaixo de sol, de chuva, portanto, vamos parar com esse mimimi todo. Temos o direito de jogar na nossa casa e o Parque do Bacurau é a casa do Cametá. Serão 90 minutos de jogo, 11 contra 11. Podem vir que nós não temos medo. Cametá é campeão. Valeu!".