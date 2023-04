Promotoria Militar pede afastamento de PMs suspeitos de agredirem torcedores no Remo no Mangueirão

A Promotoria de Justiça Militar informou que vai pedir o afastamento dos policiais militares suspeitos de agredir torcedores do Remo na saída do estádio Mangueirão após a partida contra o Caeté, pelas quartas de final do Parazão 2023. A informação foi confirmada pelo promotor militar Armando Brasil ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

As agressões foram denunciadas nas redes sociais logo depois do jogo. De acordo com os relatos, um grupo de torcedores saiu escoltado por membros da cavalaria da PM e, já fora do estádio, foram agredidos com golpes de cacetete.

Torcedores do Remo foram agredidos por PMs após jogo contra o Caeté (Divulgação/ Redes sociais)

Dentro de campo, o Remo ganhou do Cametá por 2 a 1, pelas quartas de final. Como já havia vencido o duelo de ida por 4 a 2, o Leão avançou no torneio e vai enfrentar o Cametá pelas semifinais da competição.