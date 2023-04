Remo embarca para jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil; veja as fotos

Em viagem para o jogo mais importante até aqui da temporada, o Remo embarcou para São Paulo, no início da tarde de segunda-feira (24), no Aeroporto Internacional de Belém. A equipe de O Liberal esteve presente e acompanhou a partida da delegação azulina, para o jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Nada de festa ou presença massiva dos torcedores, antes do duelo contra o Timão na quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena. Como o Remo não tornou público o horário daviagem, a equipe azulina pôde esperar tranquilamente a hora do voo, que saiu às 12h40 da capital paraense.

O clube não liberou os jogadores para conversarem com a imprensa. Mas os atletas puderam pousar para fotos com alguns funcionários do aeroporto, que aproveitaram para tietar os azulinos.

A principal novidade é o volante Claudinei, relacionado pela primeira vez para um jogo do Leão. Pouco antes do embarque, ainda no Estádio do Baenão, o zagueiro Diego Guerra falou sobre o jogo contra o Corinthians:

"A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, como todos são. Estamos nos preparando bem para chegar lá e fazer um bom jogo", disse o defensor.

Cota milionária

Além do feito histórico que seria eliminar o Corinthians e alcançar as oitavas da Copa do Brasil, o Remo também busca aumentar a arrecadação na Copa do Brasil. Até apenas com a cota de participação, o Remo já ganhou R$ 3,75 milhões, somando os valores das classificações da primeira e segunda fases.

Se despachar o Corinthians, o Leão Azul recebe mais R$ 3.3 milhões.

Cenário

Com a vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, disputado no Mangueirão, o Remo chega para o confronto contra o Corinthians com a vantagem em mãos. O Leão pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para as oitavas de final.

O Corinthians, por sua vez, precisa vencer por três gols de diferença para levar a classificação direta. Se o clube paulista vencer por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Acompanhe a cobertura completa da partida entre Corinthians e Remo pelo portal OLiberal.com.