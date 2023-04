Após estreia no Corinthians, Cuca se preocupa com o Remo: 'Se jogar como hoje, não vamos ganhar'

O técnico Cuca assumiu o Corinthians há menos de uma semana e, após o seu primeiro jogo à frente da equipe, projeta muitas mudanças para melhorar o desempenho do time. Depois da derrota por 3 a 1 para o Goiás, na noite de domingo, Cuca foi duro na avaliação e fez projeções críticas, inclusive, ao novo encontro com o Remo.

O novo comandante alvinegro deu um prazo para "dar sua cara" ao time: duas semanas. Mas, bem antes disso, ele terá o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Remo, nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena. Para este duelo Cuca projeta um trabalho emocional com os jogadores, mais até do que mudanças táticas.

"Acho que a preparação nem é técnica, é mais emocional. Temos que encontrar o remédio para colocar a alma, o espírito. É o conceito básico do futebol, falei com eles no vestiário. A parte principal é comportamental, e eles sabem disso", avaliou.

Como o Remo venceu por 2 a 0 na ida, em Belém, o Corinthians precisa, no mínimo, vencer o Leão por dois gols de diferença para levar à disputa por pênaltis.

"Tem que ser totalmente diferente do que jogamos hoje. Se não for assim, não vamos nem ganhar o jogo, muito menos fazer três gols", apontou Cuca.

"Não vou esconder, não adianta falar coisas bonitas aqui, a responsabilidade é de todos nós. Não é porque estou aqui há dois dias que não é minha. Quarta-feira tem que ser totalmente diferente desde o primeiro segundo", frisou o técnico.

Entre os pontos que Cuca pretende ajustar, estão questões técnicas e táticas. O mau desempenho de alguns jogadores será tratado de maneira interna a individualizada. "O que eu tiver que falar com jogador, vou falar dentro do vestiário. Não saio nada satisfeito. Não é esse o nosso jogo, não é o jogo que quero e nem o que quero ter. Agora, com jogo quarta e domingo, ter meu trabalho. Te garanto que em dez, 15 dias vai ter um time com minha cara. A equipe está espaçada, sem saída de bola. Uma série de coisas que precisa melhorar", concluiu.

A partida entre Corinthians e Remo, pela Copa do Brasil, será nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A delegação azulina viajou ao sudeste do país nesta segunda-feira (24).

Ingressos para torcedores do Remo contra o Corinthians

Ingressos para o setor de visitantes serão vendidos somente no dia da partida, duas horas antes da bola rolar. Eles vão ser comercializados no Portão G, que dá acesso à torcida visitante e tem bilheteria própria. O valor é R$ 200.