Atacante do Remo sobre decisão contra o Corinthians: 'Jogo do ano'

Também por causa do confronto da Copa do Brasil, contra o Corinthians, o Remo poupou alguns jogadores contra o Cametá. As equipes se enfrentaram na última sexta-feira (21), pelas semifinais do Parazão.

Segundo o atacante Jean Silva, isso demonstra que o elenco que o técnico azulino, Marcelo Cabo, possui capacidade para corresponder, quando necessário: "Mostra a força do grupo, a qualidade que o professor tem nas mãos. É uma disputa sadia por posições. Isso faz com que qualquer que entre em campo, dê conta do recado", afirmou.

Por ter jogado antes mesmo do fim de semana, o Remo tem um período de descanso para poder, em São Paulo (SP), se preparar melhor para o duelo contra o Corinthians na quarta-feira (26), às 21h30. Ainda assim, Jean garante que isso não diminuíra o ímpeto do time azulino, para tentar garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil.

"É hora de virar a chave, pois é uma competição diferente. Estes dias de trabalho vão ser importante para que a gente assimile bem e esteja preparado para quarta-feira. É o jogo do ano para o clube, para a gente. Vamos enfrentar um grande adversário e na casa deles. Dá aquele frio na barriga, mas vamos nos preparar da melhor forma possível", finalizou.

A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.