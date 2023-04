Apresentado pelo Remo, Gustavo Bochecha garante: 'Tenho experiência suficiente para ajudar'

Antes do duelo de volta contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, o Remo apresentou o volante Gustavo Bochecha, de 26 anos. O jogador chega para ser mais um reforço da equipe, que busca melhorar o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O jogador falou sobre as características que fizeram o Leão ir atrás do seu futebol: "Tenho experiência suficiente para ajudar tanto dentro, quanto fora. Espero dar minha contribuição onde o clube precisar. Sou um jogador técnico, de compasso, finalização. Tenho uma boa marcação. Gosto de dar passe, assistências", disse Bochecha.

VEJA MAIS

Questionado sobre a ansiedade para estrear com a camisa azulina, Bochecha apontou querer corresponder às expectativas dos que buscaram seu passe para o Leão:

"A expectativa é a maior possível. Quando recebi o convite do clube, imediatamente aceitei sabendo da importância e do peso da camisa do Remo. Espero retribuir lá dentro de campo a confiança que tiveram em mim", concluiu.

O Remo volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP). Com a vitória de 2 a 0 em Belém, o Remo pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança às oitavas de final. O Corinthians precisa vencer por três gols de diferença para levar a classificação direta. Em caso de vitória do clube paulista por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.