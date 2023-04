‘Salvador’ do Remo diante do Cametá, Raí comemora primeiro gol como profissional: ‘emoção grande’

O lateral-esquerdo Raí, do Remo, concedeu uma entrevista neste sábado (22), um dia após marcar o gol do empate azulino diante do Cametá, pela partida de ida das semifinais do Parazão 2023. O jogador ressaltou a dificuldade da partida contra o Mapará, mas comemorou o tento marcado no Parque do Bacurau, que foi seu primeiro como profissional, aos 23 anos.

"É uma emoção muito grande, ainda mais que o gol saiu com essa camisa gigantesca, que é a do Remo. Fico feliz e creio que isso é fruto de muito trabalho", disse.

Sobre o jogo de quarta-feira (26), contra o Corinthians, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Raí destacou a vantagem de 2 a 0 que o Leão tem sobre o Timão. Segundo ele, o grupo está confiante quanto à classificação.

"A expectativa [para o jogo contra o Corinthians] é a melhor possível. Viemos de uma vitória contra eles e o grupo está muito confiante quanto a classificação. Creio que precisamos manter o nosso trabalho e dar nosso melhor", finalizou.

Remo e Corinthians se enfrentam na quarta, a partir das 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Remo pode perder até por dois gols de diferença que se classifica às oitavas de final. Para o Timão avançar, a equipe paulista precisa vencer por três ou mais gols de diferença.