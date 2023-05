Paysandu: árbitro da final da Copa Verde esteve em partida do Remo e em polêmico clássico paulista

Alisson Sidnei Furtado foi escalado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como árbitro principal para o primeiro jogo da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás. A partida está marcada para esta quarta-feira, dia 17, às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

Alisson, que recentemente desempenhou o papel de AVAR2 — assistente no VAR — no clássico entre Corinthians e São Paulo durante a sexta rodada do Brasileirão, foi selecionado para liderar a equipe de arbitragem. O referido jogo foi marcado por várias polêmicas, incluindo o gol anulado de Calleri, contestado pelo São Paulo devido a uma falta em Fagner, e o pênalti concedido ao Corinthians no final do primeiro tempo, devido a um empurrão de Rafinha em Wesley. A falta de utilização do VAR nesses lances gerou críticas por parte do diretor de futebol do São Paulo.

No papel de assistente do árbitro assistente de vídeo (AVAR2), Alisson desempenha um papel crucial na verificação de possíveis situações de impedimento, agilizando o processo de revisão.

Além de Alisson Sidnei Furtado como árbitro principal, a equipe de arbitragem incluirá Cipriano da Silva Sousa e Fábio Pereira como assistentes, e Marcos Mateus de Sousa como quarto árbitro. Todos os membros da equipe são do Tocantins. É importante ressaltar que os jogos da final da Copa Verde contarão com o sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR).

Histórico

Em 2023, o árbitro tocantinense trabalhou em 10 jogos, incluindo dois de clubes paraenses. Em março, Alisson foi escalado como árbitro central de Remo 3 x 0 São Raimundo, pela volta da semifinal da Copa Verde, e no mês seguinte atuou na partida entre Águia de Marabá e Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, vencida pelo Tricolor por 2 a 0.