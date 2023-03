Cena bizarra no Re-Pa: árbitro lambe os dedos e passa nos olhos; vídeo lembra o Quico, do Chaves

O segundo jogo da semifinal da Copa Verde entre Remo x Paysandu ficou marcado pela virada do Papão diante do maior rival e também por uma cena bizarra. O árbitro da partida, Dyorgines José Padovani de Andrade, de 43 anos, passou a mão na língua e em seguida passou nos olhos.

Assista ao vídeo

O vídeo foi registrado pela Papão TV e foi postado pelo perfil do Futebol Zueiro PA no Twitter. A cena bizarra lembrou o personagem Quico, do seriado mexicano a "Chaves”, em que ele aparece passando as mãos na boca e passando na orelha e nas sobrancelhas.

O Paysandu bateu o Remo no tempo normal por 2 a 1, e garantiu a classificação nos pênaltis por 4 a 2, ficando com a vaga nortista na final da Copa Verde. O Papão terá pela frente o Goiás-GO, que eliminou o Cuiabá-MT na outra semifinal.