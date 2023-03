Finalista da Copa Verde, Márcio Fernandes dispara contra oposição no Paysandu: 'Parem de criticar!'

Desabafo. Esse foi o tom da entrevista exclusiva de Márcio Fernandes para a Rádio Liberal após virada sobre o Remo no jogo de volta da semifinal da Copa Verde, que garantiu o Paysandu pela sétima vez na final do torneio regional. Pouco depois de Eltinho acertar a última cobrança de pênaltis, que confirmou a classificação alviceleste, o técnico mandou um recado para os críticos e para membros da oposição à atual gestão do clube.

"Depois de a gente ter sido criticado injustamente... Eu tenho um time de homens, cara. Um time de homens que torce para o treinador, porque o que muita gente da oposição está fazendo… nós temos que nos juntar, o Paysandu é um só! Não divide!", disparou Márcio Fernandes ao microfone do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal FM, ainda no gramado do Mangueirão durante a comemoração com os jogadores, para logo ser retirado pela assessoria de comunicação do clube.

"O Paysandu é um só! Parem de criticar e vamos incentivar! Quando vocês incentivaram o nosso time cresceu. Nós dependemos de vocês! Vocês são Paysandu!", desabafou o treinador.

Em campo, o Papão começou atrás do placar. O Remo marcou 1 a 0 com Muriqui no primeiro tempo, mas mudanças promovidas pelo treinador no intervalo garantiram uma nova postura, a melhor atuação e a virada no segundo tempo. Mário Sérgio e Fernando Gabriel marcaram e a vaga foi decidida nos pênaltis, com novo triunfo bicolor por 4 a 2.

Ouça a entrevista de Márcio Fernandes a partir de 4h16min45s

Mesmo mais calmo, mais desabafos

Minutos depois, menos eufórico, Márcio Fernandes voltou a dar entrevista ao Grupo Liberal. Ao conversar com o radialista Abner Luiz, o treinador novamente abordou as duras críticas que recebeu ao longo das últimas semanas e explicou porque tem tido problemas para usar alguns jogadores.

"Você sabe o quanto eu estou sofrendo aqui, cara. Críticas, eu sem poder colocar todos os jogadores para jogar, como o Fernando Gabriel. Vão me perguntar: 'Por que o Fernando Gabriel não entrou jogando?'. Porque ele não tinha condições. Ele ficou mais de um mês parado, sem treinar. Mas eu lutei para [que jogasse] 15/20 minutos, só que não aconteceu, tava 1 a 0, eu tive que colocar aos 45. Então tracei um plano para ganhar no final, não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que Deus queria", detalhou.

Antes de encerrar a entrevista exclusiva, Fernandes avaliou o adversário, fez elogios ao Remo, mas avaliou que o Paysandu “precisava mais” da classificação para a final da Copa Verde.

"O time do Remo é um grande time, muito bem treinado, tem jogadores que trabalharam comigo, como o Pablo Roberto, que é um menino sensacional. Eles também mereciam. Mas Deus pôde ver que nós, aqui, precisávamos mais. As críticas, as cobranças, foram muitas, massacrantes. Então a gente escutou cada coisa que não merecíamos. Mas Deus nos honrou e nos deu essa vitória", encerrou o técnico.

Próximos compromissos

O Paysandu agora encara o Goiás nos dois jogos da final da Copa Verde. As partidas estão previstas para serem disputadas nos dias 19 de abril e 3 de maio. O jogo de ida será em Belém.

Antes disso, o Papão volta a campo novamente contra o Remo, no próximo dia 9, também no Mangueirão, pela 8ª rodada do Parazão 2023; e aguarda a definição da CBF sobre das datas dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Fluminense, que serão entre os dias 12 e 26 de abril.