Presidente do Paysandu assume desunião e garante dois reforços para quinta-feira (30); veja

Após a classificação do Paysandu na Copa Verde, depois de eliminar o Remo, o presidente do clube, Maurício Ettinger, comentou sobre o momento negativo do clube dentro de campo e fora dele. O mandatário assumiu que há uma desunião e fez questão de pedir o apoio da torcida e grupos políticos, antes da decisão contra o Goiás.

"A soberba não cabe no futebol. O Paysandu nunca esteve tão desunido como está agora. Todos somos o Paysandu, vamos jogar a final contra o Goiás, depois tem o jogo do Fluminense e é hora da torcida vir. Os jogadores sentiram a torcida e é o que a gente quer", afirmou em entrevista exclusiva à Rádio Liberal FM.

Outro tema importante abordado por Ettinger foi a chegada de novos reforços. O presidente anunciou que mais dois reforços serão anunciados nesta quinta-feira (30) e pelo menos outros cinco chegarão:

"Hoje começou o novo ano do Paysandu, vem muita coisa boa. Nós estamos anunciando, amanhã (30), mais dois reforços e tem mais cinco para chegar. Vamos atrás do objetivo principal deste ano que é o acesso e vamos chegar lá", concluiu.