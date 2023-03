Re-Pa da Copa Verde: segundo evento-teste do novo Mangueirão leva torcedor ao delírio

O Re-Pa da semifinal da Copa Verde foi o segundo evento-teste realizado no Mangueirão após a reforma geral feita na praça esportiva. Ao todo, 25 mil ingressos foram colocados à disposição dos torcedores de Remo e Paysandu. Ao final, a vaga para a disputa da grande final ficou com o Paysandu após empatar em 1 a 1 no tempo normal e vencer por 4 a 2 as cobranças de pênalti.

A reabertura oficial do estádio está marcada para o próximo dia 9 de abril, por ocasião do novo clássico Re-Pa, desta vez pela oitava rodada do Campeonato Paraense. Até lá, espera-se que o local esteja apto a receber um público de 50 mil pessoas. Por enquanto a Fiel Bicolor e o Fenômeno Azul puderam sentir o clima da nova praça esportiva, e, de quebra, protagonizaram uma grande festa nas arquibancadas.

Fiel Bicolor marcou presença no Mangueirão (Thiago Goes / O Liberal)

Por todos os cantos do Colosso, a torcida marcou presença em bom número. Antes da bola rolar, os ingressos já haviam esgotados, numa pequena mostra da festa do torcedor paraense. A cada ataque, a cada arrancada em direção ao campo adversário, a torcida gritava, num cântico de incentivo que perdurou ao longo dos 90 minutos de jogo.

A primeira a festejar foi a torcida azulina. Quando Pablo Roberto repetiu a jogada do primeiro Re-Pa, colocando Muriqui na cara do gol, aos 32 minutos, a torcida azulina inflamou o estádio, enquanto a torcida rival seguia apreensiva, com o time devendo em campo. Aliás, apesar da vantagem, o jogo foi equilibrado, com os dois times alternando bons momentos de ataque, mas coube aos remistas aproveitar as brechas no sistema defensivo adversário.

Ao deixar o gramado de jogo, o time bicolor sofreu com as vaias do torcedor, mas o técnico Márcio Fernandes mexeu no time e o que se viu na segunda etapa foi outra postura, que logo resultaria no gol de empate. Aos cinco minutos, a bola foi alçada na área remista e ficou no bate-rebate, até que Mário Sérgio, na marca do pênalti, pegou em cheio e estufou das redes, empatando a partida para o delírio geral da Fiel Bicolor.

Com o jogo empatado, a euforia tomou conta da partida. As duas torcidas entoavam cânticos de apoio aos times, enquanto, nas quatro linhas, a correria deixava o jogo apreensivo, pegado e disputado. A partir dos 30 minutos, a tensão passou a tomar conta do jogo. Os dois times, com várias mudanças, trabalhavam o toque de bola esperando a saída adversária para tentar o contra-ataque.

O Fenômeno Azul fez a festa nas arquibancadas do Mangueirão. (Thiago Gomes / O Liberal)

Na euforia das equipes, o Paysandu conseguiu o que parecia distante, virou o placar graças a esperteza de Fernando Gabriel, que, na entrada da área, concluiu o lançamento de Bruno Alves. O chute certeiro foi demais para o goleiro Vinícius, que se esforçou, mas viu a bola passar por cima da luva. O gol explodiu o lado B em alegria. A Fiel Bicolor passou a empurrar o time de todas as formas, enquanto a torcida adversária assumiu a parte silenciosa do Mangueirão.

A pressão, no entanto, precisou de mais alguns minutos, depois que a partida encerrou empatada em 1 a 1, forçando a decisão por pênaltis. No lugar da euforia, torcedores nervosos, à espera de mais emoções, enquanto o elenco descansava à beira do gramado, numa exaustão nítida, mas amparada pela emoção da torcida. Assim, os jogadores de Remo e Paysandu foram para a disputa das penalidades, sob os olhares atentos das arquibancadas.

Um a um, os lances foram definindo a partida. Mário Sérgio e Ícaro marcaram os primeiros gols da série. Na sequência vieram Ricardinho e Muriqui. O meia bicolor finalizou, enquanto o artilheiro remista falhou, dando a vantagem ao Papão. Logo após, Fernando Gabriel também desperdiçou a cobrança, deixando o empate para Anderson Uchôa. Com o placar em 3 a 3, foi a vez de Paulo Henrique colocar novamente o Paysandu na vantagem, enquanto Rogério desperdiçou. Por fim, Eltinho fez o quarto e decretou a passagem bicolor para a final da Copa Verde.