Nos pênaltis, Paysandu elimina o Remo e faz a final da Copa Verde contra o Goiás

Em uma semifinal decidida nos pênaltis, o Paysandu eliminou o Remo e está na final da Copa Verde, contra o Goiás. O Papão conseguiu, de virada, a vitória no tempo normal por 2 a 1 - gols de Mário Sérgio e Fernando Gabriel, enquanto Muriqui marcou para o Leão. Nos pênaltis, o Papão levou a melhor por 4 a 2.

Confira fotos exclusivas do Re-Pa

Re-Pa 29/03/2023 Foto: Marcelo Quadros / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal

Equilíbrio

Se nos primeiros minutos do jogo de ida, o Paysandu foi superior, neste, o jogo foi mais igualado. Nenhuma das equipes criaram muito perigo. Uma das razões, era que as equipes ainda estavam entendendo os desfalques do jogo de ida pelos cartões vermelhos.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Desenhos

As estratégias eram claras. O Remo mantinha mais posse de bola, mas não acelerava tanto o jogo, para não abrir espaços desnecessários, até pela vantagem. Já o Paysandu, que saiu do 4-3-3 para o 4-4-2 - com Hernández e Eltinho abertos no meio, com Juan Pitbull na lateral-esquerda -, tentava imprimir mais velocidade, mas não conseguiu fazer com eficiência no primeiro tempo.

Golaço

Foi neste cenário que o primeiro gol saiu, quase que uma cópia do gol que deu a vitória ao Remo na ida. Contra-ataque fulminante puxado por Pablo Roberto, que deixou Muriqui livre, cara a cara com Thiago Coelho. O camisa 10 foi frio e tocou por cobertura para abrir o placar.

Princípio de confusão

No fim da etapa inicial, jogadores do Paysandu e reservas do Remo bateram boca no túnel que leva aos vestiários do Mangueirão. No entanto, a turma do 'deixa disso' conseguiu acalmar os ânimos e a confusão ficou apenas no campo verbal.

Mudanças

Com a eliminação cada vez mais próxima, Márcio Fernandes resolveu mudar ainda no intervalo. O lado esquerdo não funcionou e Pitbull e Hernández deram lugar a Fernando Gabriel e Roger. Enquanto Paulo Henrique (que deu uma maior dinâmica ao meio) substituiu Jimenez, Eltinho foi para a lateral-esquerda e o Papão mudou para o 4-2-3-1.

Empate

Pouco deu para se ter ideia se as alterações deram resultado e o Papão empatou em um lance fortuito. Escanteio para a área, bate rebate e a bola sobrou para Mário Sérgio, que mandou para o gol do Leão. Empate do Paysandu.

Lá e cá

O empate ainda servia para o Remo, mas o Paysandu sentiu o momento positivo após o gol e resolveu ir para cima do rival. Com mais posse, o Papão cedeu os contra-ataques aos azulinos, como na jogada de Raí, que chegou à linha de fundo e cruzou na cabeça de Muriqui. Mas a bola explodiu no travessão.

Virada!

O Paysandu continuou tendo pouco sucesso no ataque, apesar de rondar a área do Leão. Até que, aos 35 do segundo tempo, o Papão chegou pela esquerda, com Eltinho. O lateral cruzou e, na disputa, a bola sobrou para Bruno Alves que ajeitou para Fernando Gabriel. De trivela, o meia colcou no ângulo de Vinícius. Golaço!

Decisivo

Se o Paysandu, que foi inferior em termos de desempenho no fim dos 180 minutos, chegou com chances de classificação, também foi graças a Thiago Coelho. Decisivo para evitar um placar maior no jogo de ida, o goleiro apareceu para tirar um gol cara a cara com Muriqui, após um erro de Wanderson.

Pênaltis

Com o empate, a partida foi para as cobranças de pênaltis. Craque azulino, Muriqui perdeu a batida, mandando na trave. Enquanto o outro autor de gol na partida, Fernando Gabriel, teve a cobrança defendida por Vinícius. Rogério isolou e o Eltinho converteu. Com isso, o Papão conquistou a vaga.

Ficha técnica

Remo x Paysandu – Jogo de volta da semifinal da Copa Verde 2023

Local: Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão – Belém (PA)

Data: 29.03.2023

Horário: 20h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Jakeline Ribeiro Portilho

Cartões amarelos: Anderson Uchôa; Fernando Gabriel e Bruno Alves

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ítalo, Diego Guerra e Leonan (Raí); Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Pablo Roberto (Pingo); Pedro Vitor (Ronald), Jean Silva (Rogério) e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (João Pedro), Henríquez Bocanegra, Wanderson e Juan Pitbull (Paulo Henrique); Jiménez (Fernando Gabriel), Ricardinho, Hernández (Roger) e Eltinho; Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico Márcio Fernandes.