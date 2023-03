Veja a comemoração do Paysandu e da torcida após os pênaltis no Re-Pa; vídeo

O Paysandu garantiu uma vaga na decisão da Copa Verde, contra o Goiás, após eliminar o Remo em uma virada heróica. Primeiro, no tempo normal, a equipe venceu por 2 a 1, igualando o agregado em 2 a 2. Depois, nos pênaltis, o Bicola venceu por 4 a 2.

O Papão divulgou no Twitter um vídeo da comemoração dos jogadores ainda no gramado, com a torcida, logo após a cobrança de Eltinho, que definiu a classificação. Veja!

O último pênalti.

A explosão da Fiel.

Foi lindo.



Ser Paysandu é bom demais! 🔵⚪️



🎥 Wellison Vasconcelos/Paysandu | #OMaiorCampeãodaAmazônia pic.twitter.com/O8FsjCPu3U — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 30, 2023