Sidney Magal passa mal durante show e é internado; ‘teve um pico’ de pressão afirma assessoria

O cantor Sidney Magal, de 72 anos, passou mal durante o show no SESI de São José dos Campos (SP), e o show precisou ser interrompido para que ele recebesse atendimento médico próximo ao palco. Ele chegou a tropeçar, uma ambulância se aproximou do palco para que ele fosse atendido. A assessoria do cantor informou que ele teve um “pico de pressão”. As imagens do show circulam a internet.

Em seguida, o cantor voltou para acalmar a plateia. "Está tudo bem, inclusive com meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse o artista brincando com a letra de sua música.

Veja o vídeo:

Apesar de tranquilizar os fãs, um hora depois o Hospital Vivalle de São José dos Campos informou que Sidney foi internado na unidade na noite de ontem, 26. O estado de saúde não foi informado. "A pressão foi normalizada, mas preferimos não voltar. Ele vem de uma sequência de shows, então o pico de pressão é normal para qualquer ser humano. Ele cantou mais alguns hits atrás do palco mesmo. Agora estamos chegando no hotel e ele está bem, não precisou ir para o hospital. Amanhã, já tem outro show marcado", informou a assessoria do cantor.