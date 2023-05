Marido é preso suspeito de matar esposa estrangulada e levar corpo ao hospital

Eduardo Vieira Cintra foi detido nesta quarta-feira (17), sob suspeita de ter a assassinado a própria esposa por estrangulamento. Dalila Mosciati, de 37 anos, foi levada ao hospital pelo marido e já estava morta quando chegou. Eduardo alegou que ela havia engasgado. O caso aconteceu em Campinas, São Paulo.

Os médicos identificaram sinais de estrangulamento e ficaram intrigados pelo fato de Dalila ter falecido duas horas antes de chegar ao hospital. Além disso, chamou a atenção o fato de Eduardo ter deixado o hospital e retornado somente meia hora depois, usando roupas diferentes. Ele justificou que havia urinado nas calças.

Na residência do casal, a polícia encontrou um cenário de desordem. Eduardo afirmou que havia revirado a casa em busca do celular e das chaves do carro no momento em que Dalila supostamente engasgou.

Dalila trabalhava como gerente em uma loja de chocolates e também se envolvia com estamparia de roupas e decoração. Ela possuía formação em administração de empresas.

O caso foi registrado como feminicídio pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Após uma audiência de custódia realizada nesta tarde, a prisão do suspeito foi convertida em prisão preventiva.