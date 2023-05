Corpo de influenciadora é encontrado ao lado do de ex-companheiro, em veículo

Uma influenciadora de apenas 19 anos, foi encontrada morta dentro do carro. Além dela, o seu ex-companheiro, de 30 anos, também foi encontrado sem vida, na noite de segunda-feira (15), no Jardim Santa Clara do Lago II, em Hortolândia (SP).

O caso foi registrado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio. Na ocorrência, policiais militares disseram que chegaram ao local após uma denúncia que informava a presença de um veículo ligado e estacionado há muito tempo em frente a um prédio. Os agentes bateram no vidro e, sem resposta, abriram a porta do veículo, onde encontraram o casal morto.

VEJA MAIS

Micaelly dos Santos Lara e David Aparecido da Silva Alves estavam com marcas de tiros de arma de fogo na cabeça, conforme constatou a perícia. Segundo a Polícia Militar, a arma estava na mão do homem.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Hortolândia.

Os corpos foram enviados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.