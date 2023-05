Cantor Lucas Lima é preso por conta de pensão alimentícia

O cantor Lucas Lima foi preso na sua residência na manhã desta sexta-feira, 12, em decorrência ao não pagamento de pensão alimentícia. Ele é pai de duas crianças, de 12 e 10 anos, frutos de um relacionamento de seis anos com a cantora Bia Salles.

No processo iniciado em 2019, foi expedido, na data de hoje, mandado de prisão do cantor pela Comarca de Ananindeua, 1ª Vara da Família. Mas antes disso, a mãe tentou conversar, depois foi para a internet expor a situação, até que o resultado foi esse.

“Apesar dos débitos judiciais dele comigo, nunca tratei ele mal e neguei as crianças, nunca o proíbe de ver. Inclusive quando fiquei ciente de que ele poderia ser preso a qualquer momento, eu permiti que meus filhos fossem para um aniversário lá na casa dele, eles foram inclusive ontem. Nunca proibi ele de tentar se aproximar dos meninos, criar responsabilidade de ser pai. Nunca meti as crianças no meio de uma briga. Eu paguei o mal com amor na realidade, porque eu queria que ele enxergasse o quanto eles o amam”, disse a cantora.

Além desse processo de pensão alimentícia, Bia Salles ainda tem outro contra ele, de penhora de bens.

ENTENDA

Lucas Lima e Bia Salles ficaram juntos por seis anos e juntos são pais de dois meninos. Eles se separaram há oito anos e dividiram os custos dos filhos, porém, parou de cumprir com os acordos e a mãe precisou lidar com a situação sozinha.

“Eles estão me procurando para tentar acordo, mas eu não quero. Ele não paga nada, nunca pagou nada, e isso cansa né. Hoje, Graças a Deus a justiça foi feita e ele esperou isso acontecer”, disse.

Após dois anos da separação, Lucas ficou responsável por pagar escola, plano de saúde e todas as despesas escolares dos filhos, tudo acordado judicialmente, mas não cumpriu esse acordo. “Todos os anos os meus filhos trocavam de escola, porque eles só pagava a matrícula e depois não pagavam o resto. Ou seja, todo ano eu passava vergonha. Até que um dia eu precisei lidar com a diretora me ligando dizendo que os meninos iam ter que sair da escola porque ele não tinha pagado escola. Não consegui assumir a dívida nessa época, eu estava desempregada, tinha acabado de sair do emprego. Foi quando eu expus nas redes sociais, ele e a casa de show que era dele, aqui da Cidade Nova, há uns três anos atrás. Pedi revisional de pensão e fomos para batalha judicial. Então desde essa época, eu espero essa decisão sair”, relembra.

Às vésperas do Dia das Mães, que será comemorado neste domingo, 14, Bia Salles vê uma etapa da sua vida começar a se ajeitar.

“Eu não queria que chegasse a esse ponto, como mãe acho que cada um deveria ser ciente das suas responsabilidades. Tentei várias vezes conversar com ele para não chegar nessa fase. Conversei até sobre não querer nem dinheiro, só queria que ele amasse as crianças, que levasse para brincar e passear. Mas como mãe, sinto que a justiça foi feita. Quando uma mãe vence, outras vencem. Tem tanta mulher passando por essa situação, lutar por pensão é uma coisa tão desgastante, a gente ter que provar que o pai não cumpre com aquela responsabilidade, porque não basta só a gente passar, a gente tem que provar”, reflete Bia.

REDES SOCIAIS

Na noite de ontem, 11, Lucas postou no seu perfil no Instagram uma série de stories aproveitando a noite. Com música, churrasco e bebidas alcoolicas. “Vai começar. O homem da costela já está aqui, e é isso. Ao vivo e na integra”, disse Lucas em um dos vídeos.

Já Bia Salles usou seu perfil para comemorar a decisão judicial e aproveitar as homenagens do Dia das Mães com os filhos.

Veja a postagem de Lucas Lima e Bia Salles (Fotos: Instagram) Postagem Bia Salles de sexta-feira, 12 (@biasallesofc) Postagem Bia Salles de sexta-feira, 12 (@biasallesofc) Postagem de Lucas Lima da madrugada de sexta-feira, 12 (@lucaslimaoficiall ) Postagem de Lucas Lima da madrugada de sexta-feira, 12 (@lucaslimaoficiall )