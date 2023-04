Tom Cruise paga pensão milionária para filha caçula que não vê há uma década, diz jornal inglês

Tom Cruise paga à filha caçula, Suri Cruise, de 16 anos, uma pensão de US$ 400 mil por ano, o equivalente a cerca de R$ 2,1 milhões. A adolescente é fruto do relacionamento do ator com Katie Holmes e deve receber o dinheiro até os 18 anos, segundo o The Daily Mail.

Ainda segundo as informações do jornal inglês, Cruise arcará com as despesas da faculdade que a jovem vai estudar. Apesar de possivelmente não ter escolhido onde irá estudar, fontes dizem que Suri tem intenção de cursar moda na Fordham University, em Nova York.

O também produtor norte-americano não vê Suri há uma década. Conforme dito pelo periódico, a jovem não faz questão de acompanhar o trabalho do pai. "Suri não conhece mais o pai e não passa tempo com ele há uma década. Ela não vai ver os filmes dele e ele não participa da vida dela", contou uma fonte ao UOL.

Katie Holmes e o protagonista de “Missão Impossível” engataram o casamento em 2006 e se separaram seis anos depois. O motivo, conforme noticiados pelos jornais americanos à época, era que a atriz não queria que Suri fosse criada na Cientologia, uma seita polêmica da qual Tom faz parte.

Além de Suri, Cruise é pai de Isabella, 29, e Connor, 27, resultados do casamento com Nicole Kidman.