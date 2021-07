Tom Cruise e atriz da Marvel são vistos juntos entre rumores de namoro

Tom Cruise, de 59 anos, e a atriz Hayley Atwell, de 39 anos, que interpreta Peggy Carter na Marvel, têm sido vistos juntos com frequência, o que fortalece o boato de que estão namorando. Recentemente, os dois foram flagrados em Wimbledon acompanhados da atriz francesa Pom Klementieff. Hayley e Pom integram o elenco de "Missão: Impossível 7", novo filme da saga estrelada por Cruise, que estreia nos cinemas em 2022.

Os rumores sobre o romance tiveram início em dezembro de 2020, durante as gravações de "Missão Impossível 7". Hayley interpreta uma nova personagem adicionada à trama. Pouco tempo depois das gravações, Tom e Hayley foram fotografados de mãos dadas em uma exposição de Londres.

As fotos e vídeos do trio em Wimbledon circularam nas redes sociais, inclusive, no perfil oficial do torneio de tênis. Confira, Hayley é a morena do vídeo que está à direita do astro:

A set down, it isn't mission impossible from here to win for Karolina Pliskova#Wimbledon | @TomCruise pic.twitter.com/0HoYtt3kud — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

Tom Cruise separou-se da atriz Katie Holmes em 2012.

"Missão: Impossível 7" segue com Tom Cruise no papel principal de Ethan Hunt, sob a direção de Christopher McQuarrie. O filme estreia nos cinemas em 26 de maio de 2022.