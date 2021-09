Tom Cruise recebeu menos em 'Top Gun: Maverick' do que em 'Missão Impossível'

No rankling dos atores mais bem pagos do cinema em 2021, divulgado pela Variety, Tom Cruise aparece como tendo recebido U$$ 13 milhões por "Top Gun: Maverick". O valor está abaixo dos US$ 20 milhões pagos a Chris Hemsworth por "Thor: Amor e Trovão".

Apesar do valor parecer baixo, o super astro vai receber um percentual do lucro das bilheterias, se o filme atrair grande público às salas de cinema. Tom Cruise ficou com US$ 75 milhões por "Missão: Impossível- Protocolo Fantasma" somando o cachê e a porcentagem da bilheteria.

Em "Top Gun; Maverick", o herói Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) completa 30 anos servindo a marinha como piloto de caça, mas se recusa a subir de patente para não deixar de voar. Enquanto ele treina um grupo de pilotos em formação para uma missão especial que nenhum “Top Gun” jamais participou, ele encontra Bradley Bradshaw (Miles Teller), que tem o apelido de “Rooster”, o filho do falecido oficial Nick Bradshaw (Anthony Edwards), conhecido como “Goose”.

O longa é dirigido por Joseph Kosinski, com roteiro de Christoipher McQuarrie e Peter Craig. O elenco também traz Val Kilmer, Kelly McGillis, Jennifer Connelly, Glen Powell, Monica Barbaro, Thomas McKenzie, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Jon Hamm e Ed Harris.