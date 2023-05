Feminicídio em Cametá: Mulher é assassinada com 31 facadas pelo ex

​Eliane do Socorro Pimentel Guedes, 41 anos, foi assassinada com 31 facadas na madrugada da última segunda-feira (15), na vila Maracu, distrito de Curuçambaba, zona rural de Cametá, nordeste paraense. O suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado como Manoel dos Santos Corrêa, que se entregou à polícia na manhã desta terça-feira (16). Ele não aceitava o fim do relacionamento, conforme a família da mulher. Não há detalhes acerca da versão do suspeito.

De acordo com informações policiais, uma viatura do 32º Batalhão de Polícia Militar foi acionada por familiares da vítima e se deslocou até o endereço repassado na ocorrência. Ao chegar no local, os policiais constataram a veracidade da informação recebida.

A vítima se encontrava no banheiro de sua residência com várias perfurações de arma branca pelo corpo, de acordo com a polícia. Os familiares relataram também que o suspeito invadiu a residência, onde Eliane estava com seus três filhos e cometeu o crime. Em seguida, Manoel se evadiu do local. A polícia não informou se as crianças são fruto do relacionamento que o ex-casal teve.

O corpo de Eliane foi analisado e removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, já que o município de Cametá não dispõe de efetivo próprio.