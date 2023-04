'Rato' agride companheira e arranca pedaço do seio da cunhada em Viseu

Geilson Tavares, conhecido como “Rato”, é suspeito de agredir a companheira, morder a cunhada e arrancar um pedaço do seio dela em Viseu, município no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, até o momento Geilson não foi localizado. A Polícia Civil disse à redação integrada de O Liberal que foram solicitadas medidas protetivas de urgência para a cunhada. O caso ocorreu no último domingo (23), mas só repercutiu nesta quarta-feira (26).

De acordo com perfil Correio do Norte, Rato teria começado a atacar a própria companheira e a deixou desacordada. Ainda não se sabe o motivo da agressão. A irmã da primeira vítima do suspeito tentou intervir a violência, mas acabou sendo agredida.

A cunhada, conforme relato de moradores ao site, foi golpeada com socos e chutes, além de ter pego a cabeça dela e ter batido contra a parede várias vezes. Geilson, ainda por cima, supostamente arrancou um pedaço do peito esquerdo dela com uma mordida. A cunhada foi encaminhada ao Hospital em Viseu, onde realizou exames. As autoridades não deram detalhes sobre o estado de saúde atualizado das duas vítimas.

Um vídeo circula nas redes sociais mostra Rato apenas de bermuda. Ele aparece visivelmente alterado e, em um momento da filmagem, ele ameaça os moradores do entorno com um facão.

Por meio de nota, a PC informou que o caso foi registrado na Delegacia de Viseu. “A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na delegacia do município de Viseu. A vítima foi encaminhada para exames e medidas protetivas de urgência foram solicitadas. Diligências são realizadas para localizar o agressor e responsabilizá-lo pelo crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, diz o comunicado.