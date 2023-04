Marido é preso pela segunda vez suspeito de matar companheira asfixiada em Marituba

Marcos Yohan de Lima Talino foi preso, nesta quarta-feira (26), em Marituba, na Grande Belém, suspeito de matar a esposa, Kevilly Maiara da Silva Sousa, asfixiada. O crime ocorreu no dia 4 de outubro do ano passado, dentro da casa em que os dois moravam, localizada no conjunto Viver Melhor, também em Marituba. O inquérito policial do feminicídio foi concluído e encaminhado à Justiça. A motivação do caso não foi revelada.

No dia do crime, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. À Polícia Civil, Yohan negou ter matado a companheira e se defendeu dizendo que ela teria se engasgado com o jantar. O suspeito também alegou que não havia conflitos entre o casal. Marcos chegou a ser preso, porém, foi posto em liberdade.

Contudo, diligências da PC apontaram o contrário. Testemunhas relataram uma série de discussões e desentendimentos entre Marcos e Kevilly. O laudo da Polícia Científica constatou que a causa da morte da mulher foi asfixia mecânica por esganadura.

Diante dos novos indícios, a Comarca de Marituba decretou um novo mandado de prisão contra Marcos. A Divisão de Homicídios, da PC, conseguiu localizá-lo em na cidade onde o crime ocorreu e realizou a captura. O suspeito segue sob custódia da Polícia Civil e depois será encaminhado para à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.