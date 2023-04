Ex-atleta da seleção brasileira é condenado a 37 anos de prisão pela morte de sua ex-companheira

O ex-atleta da seleção brasileira de luta olímpica, Antônio Henrique dos Santos, foi condenado nesta quinta-feira (13) a mais de 37 anos de prisão pelo assassinato de sua ex-companheira Tatiana Lorenzetti. A gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal foi morta em 2020, quando saía do trabalho em Curitiba, no Paraná.

Antônio, que também é perito criminal, afirmou que encomendou a morte de Tatiana por conta de conflitos com relação à guarda da filha do casal, que atualmente tem 12 anos. O ex-atleta conta que contratou Moisés Gonçalves, também preso pelo assassinato da vítima, para realizar o homícidio, que deveria parecer um latrocínio (roubo seguido de morte).

Além de Antônio, outras três pessoas também foram condenadas pelo assassinato da gerente de banco:

Moisés Gonçalves, condenado a 25 anos de prisão;

Talles Serafim, condenado a 28 anos;

André Luiz Barbosa, condenado a 30 anos.

O atirador, Jonathan Silva, morreu em confronto com a Polícia Militar no dia do crime, que ocorreu no dia 28 de dezembro de 2020. A vítima já tinha uma medida protetiva contra Antônio, que encomendou o assassinato por telefone, de acordo com uma transcrição telefônica apresentada pelo Ministério Público.

Antônio, que é ex-atleta, chegou a disputar o Mundial de Luta Olímpica de 2014, no Uzbequistão. Ele também é formado em educação física e atuava como perito na Polícia Científica. Com o mandado de prisão, ele também perdeu o cargo público e o direito sobre a filha.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)