Mulher tem o corpo incendiado em Belém; vídeo

Uma mulher teve o corpo incendiado na travessa José Pio com a avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar. Imagens de câmera de segurança do local registraram o momento em que a vítima corre, desesperada, com o corpo totalmente em chamas.

Segundo o relatório policial, uma guarnição estava em rondas quando foi acionada para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram apenas algumas vestes da vítima ainda chamas. A mulher foi localizada com o corpo todo queimado, na avenida Generalíssimo Deodoro com a rua Bernal do Couto, seguindo em direção ao Pronto Socorro.

Ainda segundo a ocorrência, a guarnição não tinha suporte para ajudar a vítima e seguiu direto ao PSM para agilizar o atendimento. A unidade, entretanto, relatou não ter como atender a vítima por falta de estrutura e a mulher foi encaminhada até o Hospital Metropolitana de Urgência e Emergência (HMUE).

Segundo a Polícia Militar, dois homens teriam cometido o crime. Ninguém foi detido.