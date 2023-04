Foragido é recapturado pela polícia e é o principal suspeito na morte da ex-companheira em Santarém

O foragido Anderson Fernandes foi recapturado pela polícia na noite desta segunda-feira (24), no bairro Vitória Régia, em Santarém, oeste do Pará. Ele é ex-companheiro de Luciana de Jesus Matias de Sousa, 21 anos, e o principal suspeito na morte dela. O crime ocorreu no dia 22 do mês passado, na Rua Iguaçu, no mesmo bairro onde foi preso. A vítima foi assassinada com 20 facadas. Pelo menos 13 golpes atingiram somente o rosto de Luciana.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 35º Batalhão realizava a operação “Saturação” no bairro Vitória Régia quando avistaram Anderson em atitude suspeita. Os policiais o abordaram e constataram que ele tinha um mandado de recaptura por roubo. O suspeito foi preso e conduzido, na madrugada desta terça-feira (25), à 16ª Seccional de Polícia Civil.

Na unidade policial, Anderson negou envolvimento na morte de Juliana. O delegado Gustavo Cecagno concedeu à imprensa e contou que ligaram o suspeito com a morte de Luciana.

“Ele (Anderson) é o principal suspeito na morte da Luciana (...) em razão das testemunhas terem o apontado como um dos autores. Ele teria sido visto junto com a vítima discutindo em posse de uma arma branca. Duas testemunhas fizeram esse reconhecimento. O Anderson negou que tivesse qualquer relacionamento com a Luciana e apontou que estava na casa de uma namorada, que agora vai ser identificada e vamos continuar as diligências. Tudo leva ao Anderson Fernandes como sendo o autor do feminicídio da Luciana”, contou Cecagno.

Outro suspeito

No dia 30 de março, Daniel Cordeiro Santos, 25 anos, outro foragido do sistema prisional de Santarém e que já responde por latrocínio, confessou à PM que teria matado Luciana. Porém, em depoimento ele negou envolvimento com o crime. A prisão aconteceu no bairro Nova República, em Santarém.

A jovem morreu de bruços, com os braços para trás e cabeça caída sobre uma poça de sangue. Moradores disseram às autoridades que moradores do entorno disseram que a vítima seria usuária de drogas.