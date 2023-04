'Botinho' mata companheira a facadas e é preso em Barcarena

Uma mulher identificada apenas como Adenilza, conhecida como “Bianca”, foi morta a facadas pelo companheiro na noite deste domingo (2) em uma área de invasão próxima ao conjunto São Francisco, em Barcarena, nordeste paraense. O suspeito de cometer o crime, reconhecido pelo apelido de “Botinho”, foi preso em flagrante. A motivação do crime não foi revelada.

Segundo as informações divulgadas pelo site Informa Barcarena, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a socorrê-la. Entretanto, Adenilza não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. O corpo foi removido pela Polícia Científica do Estado do Pará ao Instituto Médico Legal de Abaetetuba.

No Facebook do site, diversas pessoas comentaram as indignações com relação ao feminicídio. Um usuário disse que conheceu brevemente a vítima, que supostamente seria evangélica, porém soube que ela seria uma “menina do bem”. “Uma menina de um coração grandioso e de uma energia tão boa. Dona de uma voz linda. Cantava perfeitamente qualquer tipo de louvor. Conheci tão pouco, mais o pouco que eu conheci pude perceber o quanto ela era uma menina do bem, uma verdadeira amiga”, disse o rapaz.

Botinho foi apresentado na Delegacia de Barcarena sede. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o crime à Polícia Civil e aguarda retorno.