Corpo de jovem morta a facadas é encontrado em terreno baldio na periferia de Santarém

Luciana de Jesus Matias de Sousa, 21 anos, foi encontrada morta nas primeiras horas da manhã de quarta-feira (22) em um terreno baldio, localizado na Rua Iguaçu, bairro Vitória Régia, em Santarém, oeste do Pará. As primeiras informações é de que a vítima apresentava diversas marcas de golpes feitos provavelmente por arma branca.

Um homem responsável por fazer a limpeza do local foi quem achou o corpo, por volta das 7h30. Uma guarnição do 35º BPM foi acionada para averiguar o caso e isolou a cena do crime.

Segundo a Polícia Militar, moradores do entorno disseram que a vítima seria usuária de drogas e, supostamente, natural da cidade de Mojuí dos Campos, também no oeste do Estado. Entretanto, somente as investigações poderão confirmar essas informações e se há uma relação com o crime.

Imagens da vítima feitas ainda no local do crime e compartilhadas nas redes sociais sustentam a tese de que Luciana teria sido colocada de joelhos antes de ser morta. A jovem morreu de bruços, com os braços para trás e cabeça caída sobre uma poça de sangue.

A Polícia Científica fez a análise dos vestígios na cena do crime e removeu o cadáver para o IML, a fim de encaminhar as informações que vão subsidiar o trabalho de investigação da Delegacia de Homicídios.

Até o momento ninguém foi preso pelo crime. A polícia faz diligências para identificar a autoria do crime e tomar as nedidas cabíveis. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.