Mulher é encontrada morta em Castanhal na antiga sede do Guarani

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (17), no bairro Ianetama, em Castanhal. Ela estava na antiga sede do Guarani Sport Club, local atualmente abandonado. A moça tinha vários ferimentos que possivelmente foram feitos com faca. Havia muito sangue ao redor dela.

Moradores da rua Paes de Carvalho e arredores sempre reclamam que a antiga sede do clube esportivo se tornou um local de encontro de traficantes de drogas e pessoas com dependência química. Devido ao abandono, pessoas em situação de rua também costumam buscar abrigo lá. A área está suja e repleta de lixo.

Eram aproximadamente 11h30 quando os moradores da área comunicaram policiais de que havia um corpo na área. A moça não foi identificada, mas há a suspeita de que seja uma pessoa em situação de rua. O caso está sendo tratado como homicídio pela Polícia Civil. A Polícia Científica do Pará está analisando o corpo e tentando identificar a vítima.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.