Mulher é morta a facada após reclamar de tom de voz de garçom

Uma mulher foi morta após receber golpes de faca em um posto de combustíveis. De acordo com a Polícia Civil, a moça de 37 anos estava no celular – falando com familiares – quando um homem começou a falar alto perto dela. O tom de voz foi motivador e iniciou uma discussão. O caso aconteceu sábado (04) no bairro Parangaba, em Fortaleza, no Ceará.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o ocorrido. O suspeito tem 51 anos, trabalha como garçom e foi preso nesta quinta-feira (08). Mas no dia do crime ele estaria bebendo no estabelecimento.

A mulher tentou agredi-lo e retribuiu com um objeto cortante contra ela. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram que, em seguida, a vítima sangrou bastante e se escorou em uma pessoa para não cair no chão. Ela foi socorrida e morreu dois dias depois.

Desde o dia da lesão, a Polícia Civil do Ceará, aguardava um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Ele é investigado por homicídio qualificado por motivo torpe.