Anitta interrompe bloco no RJ e, de cima do trio, 'entrega' gangue à polícia

Durante o Bloco da Anitta, na tarde deste sábado (25), no Centro do Rio de Janeiro, a cantora, de cima do trio, parou o bloco e 'entregou' uma gangue que assaltava o público.

"A gangue deles aqui, vai apontando. Eles vão andando e vocês vão apontando. Atenção Guarda Municipal, eu tô apontando, pode pegar", pediu a artista de cima do trio elétrico.

Ela ainda disse que a gangue roubou um rapaz e logo em seguida foi para outra direção.

"Aponta ai, que a guarda está chegando e vai pegar. Eu vi, não foi o povo não. Ele roubou aqui e está indo para lá. Vai roubar no meu bloco vai se ferrar, viu gente?! Não tenta não, eu avisei no início, não tenta não. Não tenta não! Aponta aí que a polícia está chegando", disse Anitta.

Durante o cortejo, a cantora ainda sinalizou outros casos de assalto a até ajudou uma criança perdida na multidão.

Anitta agitou a multidão vestida de Carmen Miranda.