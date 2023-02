Anitta avista prefeito de Salvador no bloco e dispara: 'delícia'; veja

Na noite da última sexta-feira, 17, uma cena inusitada marcou o desfile do Bloco da Anitta no circuito Dodô (Barra-Ondina). A 'Girl from Rio' identificou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), de cima do trio elétrico e disparou: "delícia". Levando na esportiva, o político publicou a cena nas próprias redes sociais e ainda marcou a esposa - a primeira dama Rebeca Cardoso: "Rebeca, corre aqui!".

No momento em que avistou o prefeito, Anitta logo o identificou: "Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disse Anitta. Na publicação feita pelo prefeito na própria rede social, ele marcou a primeira dama ("Rebeca, corre aqui!"), que também respondeu com bom humor: "Tô chegando, hein", disse Rebeca Cardoso.

