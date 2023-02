Isis Valverde e a mãe roubam a cena com fotos de biquíni em Búzios, no Rio de Janeiro

Ao que parece, a beleza de Isis Valverde veio de família. A atriz de 36 anos roubou a cena ao posar de biquíni ao lado da mãe dela, Rosalba Nable, de 57, durante uma viagem por Búzios, no Rio de Janeiro. O registro foi compartihado no Instagram. As duas comemoram o aniversário da atriz, celebrado nesta sexta-feira (17).

A foto de mãe e filha na praia surpreendeu os internautas e resultou em muitos elogios a Rosalba, que é viúva. "Maravilhosa", "linda", "sereia" e "gata demais" foram alguns deles. Maravilhosas!

Homenagem no aniversário

Rosalba também compartilhou uma homenagem para a filha, por conta do aniversário. "Te desejo tudo o que é possível se ver, se se puder olhar profundo, dentro dos seus lindos olhos castanhos Te desejo tudo o que é extraordinariamente simples para ser inesquecível. Te desejo belas cavalgadas ao cair do dia. Sól e mar. Lindas cachoeiras de águas cristalinas e pés descalços na terra fofinha. Eu te desejo pinhão com queijo. Pipoca quentinha. Jaboticabas no pé. Mangas e camélias no quintal. Rio correndo leve em sua horta de casa de vó", escreveu.