‘Perrengue chique’: Isis Valverde desabafa após ser barrada em restaurante nos EUA

Nesta terça-feira (19), a atriz Isis Valverde compartilhou um “perrengue chique”, em suas redes sociais, após ser barrada em um restaurante nos Estados Unidos por usar uma calça larga e rasgada.

Nos Stories, Isis contou que teria sido tratada com grosseria por uma funcionária do Beverly Hills Hotel, em Los Angeles. "Ele queria que eu usasse jeans apertado porque sou mulher e não posso usar jeans largo. Estou chocada, não acreditei", disse.

A atriz, que usava boné e roupas mais à vontade, não gostou do ocorrido e iniciou uma série de desabafos. "Acho que porque estava com boné, esse estilo mais assim, não estava de salto alto, calça apertada ou vestido de gala, a mulher não deixou a gente entrar, o cara não deixou a gente entrar. Foi super grosseiro, a gente morrendo de fome, acabou de chegar de viagem, foi horrível, me senti péssima", concluiu.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão dsa editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)