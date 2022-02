BBB 22: Veja com quais famosos os participantes do reality já ficaram

O BBB 22 já começou há quase um mês, mas boatos de artistas que já se relacionaram com os confinados no reality continuam bombando nas redes sociais. Por isso, confira uma lista de famosos que os participantes da casa mais vigiada do Brasil já ficaram.

Arthur Aguiar namorou Giovanna Lancellotti, Pérola Faria, Lua Blanco e Alice Wegmann

Arthur Aguiar com Giovana Lancellotti, Pérola Faria e Lua Blanco. (Reprodução)

Antes de se casar com Maíra Cardi, Arthur Aguiar se envolveu com várias atrizes durante as gravações de Rebelde Brasil. Em 2011, o ator namorou por alguns meses com Pérola Faria, que fazia parte do elenco da novela. Em entrevista para o canal de Antônia Fontenelle, Pérola relembrou o romance e revelou que o 'namorado' mantinha um relacionamento com outra colega de elenco. Não se sabe quem era a atriz citada por Pérola, mas ainda durante as gravações, Arthur se envolveu com Lua Blanco e Alice Wegmann.

Com a explosão de ódio após os desabafos de Maíra com as traições do atual marido, Alice se manifestou sobre sua 'ficada' com o BBB. "Oi gente! Gostaria de me pronunciar a respeito do “caso Arthur”. Quando eu fiquei com ele pela primeira vez, há 8 anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo. De qualquer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos. E mais proteção às mulheres", disse ela no Twitter.

Após terminar com todas as atrizes, Arthur começou a namorar com Giovanna Lancellotti, em agosto de 2012.

Pedro Scooby foi casado com Luana Piovani e namorou Anitta

Pedro Scooby com Luana Piovani e Anitta. (Reprodução)

Antes de casar com Luana Piovani, Pedro Scooby confessou que se envolveu com Isis Valverde em 2009, mas ambos não confirmaram o relacionamento na época. Em 2016, após se separar de Luana, o surfista revelou que "pegou muito" a atriz durante uma entrevista ao programa "De Cara", da rádio FM. Ainda nas declarações, ele chegou a contar que não ficava com Cleo Pires pois a filha de Fábio Júnior era amiga da sua ex-mulher.

Em 2019, foi a vez de Anitta manter um relacionamento com o atleta. Os pombinhos viajaram pelo mundo durante os três meses de namoro e terminaram quando a funkeira decidiu cuidar da sua saúde 'sozinha'. "Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", revelou ela para a colunista Fabia Oliveira. Com a participação do ex no BBB, Anitta declarou que tinha quase certeza que todos iriam gostar de Pedro Scooby até a final do programa.

Paulo André já ficou com a vencedora do BBB Gleice Damasceno

Paulo André e Gleice Damasceno. (Reprodução)

Embora não tenha muitos detalhes desse affair, Paulo André já ficou com Gleice Damasceno, segundo os internautas. As especulações começaram após a vencedora do BBB 19 twittar "beija bem" quando o nome do atleta foi confirmado no reality. Os seguidores da influencer logo trataram de vasculhar a internet para procurar 'provas' do fica e associaram a Paulo André pelo fato dos dois serem vistos juntos durante a Farofa da Gkay, em dezembro.

Jade Picon namorou João Guilherme e se envolveu com Gui Araujo

João Guilherme, Jade Picon e Gui Araújo. (Reprodução)

João Guilherme e Jade Picon viraram um dos casais 'teens' mais queridinhos da web quando começaram a namorar em 2018. Em 2021, depois de três anos de namoro, os dois resolveram botar um ponto final na relação afirmando que precisavam crescer individualmente. Porém, o que chamou atenção dos internautas foram as afirmações de Gui Araújo, enquanto estava confinado no reality 'A Fazenda'. Lá, o influencer afirmou ter ficado com Jade enquanto a empresária ainda estava namorando o filho de Leonardo. Por sua vez, Jade Picon negou a traição e ganhou empatia de Anitta, que também já se relacionou com o ex-De Férias Com o Ex.

Maria já se relacionou com Nath Finanças

Maria e Nath Finanças. (Reprodução)

Nath Finanças e Maria viraram assunto no Twitter após a Youtuber revelar que já ficou com a participante do BBB. "Ooooo @eumaria (Maria) quando vc voltar, vamos terminar o que a gente começou aqui fora…", disse ela no Twitter ao ver imagens da sister com Eliezer e Linn da Quebrada.

(Estagiária Paula Figueiredoi, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)