Saiba quanto custa câmera que Eslovênia quebrou no BBB

Após Eslovênia e todos os participantes do BBB22 serem chamados atenção pela danificação em uma das câmeras, o colunista Léo Dias conversou com especialistas e procurou saber o valor do equipamento.

Um dos modelos compatíveis seria a câmera 360 graus Nokia OZO, muito usada em produções cinematográficas e que conta com oito sensores ópticos que podem gravar em 4K ou 8k. O modelo também é indicado para transmissões ao vivo, já que dão mais liberdade aos diretores e diversas possibilidades de gravação. Para se ter uma ideia, este equipamento custa em torno de U$ 60 mil, o que convertendo ao real com a atual cotação do dólar pode chegar a quase R$ 320 mil.

Um dos especialistas ouvidos, aponta, que todo o aparato tecnológico da emissora foi substituído há pelo menos dois anos pela marca Sony. No entanto, a média de custo segue a mesma e os equipamentos continuam não custando menos de R$ 200 mil. Uma outra opção utilizada pela produção do reality é a câmera BlackMagic, mais prática e que não necessita de cabos. Dependendo do modelo ela pode variar entre R$ 11 mil a R$ 55 mil.