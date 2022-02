Cantoria, votação aberta e formação de paredão: veja o que aconteceu no BBB ontem, domingo (06/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, domingo (07/02), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. O programa foi marcado por muita cantoria entre os brothers, votação aberta e formação de paredão. Veja o que aconteceu:

VEJA MAIS

Especulações sobre o paredão marcam o dia na casa

O domingo foi marcado por muita especulação sobre quem seriam os emparedados da semana, com os brothers aproveitando para dialogar muito sobre os votos da noite. "Aí, nesse Paredão, se o Lucas for indicado pela Jade, eu queria que a Naiara voltasse. Queria que fosse um Paredão entre DG, Arthur e Lucas", disse Laís no quarto do Líder. "Mas é interessante também um paredão com Naiara e Arthur", especulou Jade Picon.

O papo também rolou solto após os confinados Elizer, Jessilane, Maria e Vinícius perderem o sono e passarem a noite debatendo os votos. A professora de biologia cogitou não ter prova bate-volta, com um paredão entre o mais indicado da casa e o escolhido do líder. "São muitas possibilidades... A gente nunca sabe o que eles vão fazer. Eu, sinceramente, acho que vai ter um contragolpe da Naiara, por ela estar no Paredão", especulou Eliezer. Maria também opinou. "Eu acho que a Nati indica alguém", disse.

Cantoria na casa do BBB 22 irrita confinados

Sisters se irritam com músicas casa (Reprodução / Globo)

As cantorias da casa que viraram meme entre os internautas do Twitter, agora parecem irritar os participantes do Big Brother Brasil. Em uma conversa no quarto Lollipop, Maria comentou que já estava ficando maluca com a cantoria dos brothers do lado de fora. "Não é possível, vai ficar o domingo todo nisso? Ainda bem que vou lá para o almoço. Olha...", rebateu Brunna, visivelmente irritada. Já na sala, Pedro Scooby, Douglas Silva e Arthur Aguiar, que estavam cantando vários sambas, ouviram a cantoria de Naiara Azevedo na cozinha. "A Naiara não para de cantar as músicas delas", disse Douglas Silva, com Tiago falando em seguida. "Ela não para, já tocou o CD dela ali dentro".

Arthur Aguiar volta a receber 'cobra' no queridômetro

No queridômetro do dia, entre carinhas sorrindo e coração, Arthur Aguiar foi alvo de emojis de cobra e cara zangada. Jessilane também recebeu uma bomba de Linn da Quebrada, com quem teve um leve desentendimento na festa após a professora falar sobre suas intenções de voto para Douglas Silva. Confira como ficou:

Maria deu cobra para Arthur Aguiar Eliezer deu cara zangada para Arthur Aguiar Arthur Aguiar deu cara feliz para Maria e coração para Eliezer Linn da Quebrada deu bomba para Jessilane

Brothers do monstro recebem ajuda e divertem a web

Pedro Scooby e Paulo André no castigo do monstro. (Reprodução / Globo)

Douglas Silva, Pedro Scooby e Arthur Aguiar foram os escolhidos por Bárbara para o castigo do monstro da semana, sendo obrigados a permanecerem sem tomar banho e 'ligados' a uma fantasia de mola, que não permitia que os brothers se soltassem. Sem conseguir fazer as tarefas simples do dia a dia, como escovar os dentes e comer sozinho, Paulo André foi o grande 'ajudante' do trio e passou o sábado e o domingo acompanhando os amigos, escovando seus dentes e dando comida na boca. A atitude rendeu vários elogios aos atletas, com muitos afirmando que ele seria o quarto monstro, já que passou boa parte do tempo ao lado dos parceiros.

Formação de paredão tem empate e prova bate-volta

Na formação do paredão da noite de domingo, Jade Picon surpreendeu a casa ao mandar Arthur Aguiar para a berlinda. "Eu vejo o voto de Líder como muito mais que um voto. Uma oportunidade de se posicionar e mudar o jogo. Eu tive três motivos para colocar a pessoa que eu vou colocar. Primeiro, não concordar com certas atitudes dela, a saída vai trazer uma resposta e a terceira qual vai ser a reação da casa. Meu voto de hoje vai no Arthur", disse ela ao justificar seu voto do ator, deixando boa parte da casa surpresa.

Na dinâmica de votação aberta, Lucas e Maria ficaram empatados com dois votos e a líder precisou escolher quem iria para o paredão. "Para provar que posso sim ser uma pessoa confiável, Lucas vai para o Paredão", escolheu a líder, ‘alfinetando’ Maria após a sister revelar que não confiava na influencer durante o jogo da discórdia. No confessionário, Douglas Silva recebeu quatro votos e foi para o paredão. Veja quem votou em quem:

Votação aberta

Tiago Abravanel votou em Lucas Douglas Silva votou em Vinicius Eliezer votou em Pedro Scooby Pedro Scooby votou em Linn da Quebrada Paulo André votou em Maria Brunna Gonçalves votou em Lucas Vinicius votou em Douglas Silva Natália votou em Maria

Votação no confessionário

Naiara Azevedo votou em Paulo André Lucas votou em Tiago Abravanel Bárbara votou em Douglas Silva Arthur Aguiar votou em Maria Linn da Quebrada votou em Paulo André Laís votou em Douglas Silva Eslovênia votou em Douglas Silva Jessilane votou em Paulo André Maria votou em Douglas Silva



Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo estão no paredão

Arthur, Douglas e Naiara são os emparedados da semana. (Reprodução / Globo)

Douglas Silva, Lucas e Naiara Azevedo disputaram a prova bate-volta da Neosaldina para tentarem escapar da berlinda. Como de costume, a dinâmica consistia em três fases onde os participantes precisavam encontrar em 12 caixas espalhadas, os Neosaldina Dip. Os produtos escolhidos eram:

Primeira fase: 4,7 e 12 Segunda fase: 16, 20, 16 Terceira fase: 32

Lucas foi o grande vencedor e Douglas Silva, Arthur Aguiar e Naiara Azevedo formaram o terceiro paredão do BBB 22. A eliminação ocorre na noite de terça-feira, durante o programa ao vivo, e os internautas podem votar acessando o site do Gshow.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora do OLiberal.com, Heloá Canali)