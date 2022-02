BBB 22: Monstros da semana não vão poder tomar banho até domingo

A prova do anjo ocorreu neste sábado e o Big Boss anunciou para os brothers da casa que os monstros da semana não poderão tomar banho até o fim do castigo, no domingo (6).

A vencedora da prova, Bárbara, deu o monstro para Pedro Scooby e Douglas Silva. O terceiro castigado é Arthur Aguiar, que foi o primeiro eliminado da prova.

"Ainda bem que eu tomei banho antes", disse Scooby, após ouvir o comunicado na casa. No castigo, os monstros deverão se vestir de mola e permanecer grudados o tempo todo. O anjo ainda poderia escolher a ordem das molas e Bárbara optou por DG no meio, Scooby do lado esquerdo e Arthur do lado direito. O castigo durará o tempo inteiro, sem música.