BBB 22: Arthur, Douglas e Naiara estão no paredão

Foi formado, na noite deste domingo (7), o terceiro paredão do BBB22. Estão na disputa pela permanência Arthur, Naiara e Douglas.

Vale lembrar que Naiara Azevedo foi direto para o paredão após a dinâmica da prova do líder, na última quinta-feira (4). Líder da semana, Jade Picon indicou Arthur - o único que não pôde disputar a prova Bate-e-Volta.

Naiara, Lucas e Douglas disputaram a prova e Lucas ficou de fora da berlinda. A eliminação ocorre na próxima terça-feira (9).

Confira quantos votos cada brother recebeu abertamente:

Brunna Gonçalves: 0

Douglas Silva: 1

Eliezer: 0

Eslovênia: 0

Jessilane: 0

Linna: 1

Lucas: 2

Maria: 2

Paulo André: 0

Pedro Scooby: 1

Thiago Abravanel: 0

Vinícius: 1

Confira quantos votos cada brother recebeu no confessionário:

Brunna Gonçalves: 0

Douglas Silva: 4

Eliezer: 0

Eslovênia: 0

Jessilane: 0

Linna: 0

Maria: 1

Paulo André: 3

Pedro Scooby: 0

Thiago Abravanel: 1

Vinícius: 0

Como votar no paredão do BBB22?

A votação do BBB 22 ocorre de totalmente online, por meio do site do GShow. O público também deve ter uma conta Globo para participar da votação.