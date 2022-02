'BBB 22': Linn e Maria trocam beijos durante festa; vídeo

O clima de romance está no ar no “Big Brother Brasil 22”. Após transar com Eliezer Neto, Maria beijou Linn da Quebrada durante a festa, na madrugada deste sábado (5). As duas ficaram em clima de romance pela casa. As informações são do site O Fuxico.

As integrantes do grupo Camarote trocaram carinhos e beijos enquanto conversavam com Tiago Abravanel e Eslovênia Marques.

Maria não ficou com seu até então interesse romântico, Eliezer, durante a festa. Com o brother visivelmente alterado por conta da bebida, a atriz chegou a ajudar o designer que estava quase sem conseguir parar em pé.