Douglas e Linn discutem durante a festa no 'BBB 22' e cantora dispara: 'Me sinto traída'

A madrugada de festa deste sábado (5) no “Big Brother Brasil 22” foi marcada por uma discussão entre Douglas Silva e Linn da Quebrada. A cantora questionou o motivo do ator ter perguntado sobre votos para Jessilane Alves. O brother se defendeu, dizendo que não agiu com maldade. As informações são do site Notícias da TV.

"Eu não arquiteto votos com ninguém", disse o ator. Linn respondeu: "Eu não ia votar em você. Eu não queria dar essa impressão, eu falei: 'Jessi, você falou de uma intenção que não era nem intenção'. Eu não tinha cogitado você como uma opção, quando ela fala com você sobre isso, eu me sinto traída porque vocês constroem uma situação”.

DG afirmou que perguntou para Jessi sobre os votos porque, em outro momento, ela já tinha feito perguntas sobre questões do jogo. "Perguntei para ela porque eu tenho essa intimidade com ela, ela veio me perguntar sobre voto [outro dia]", explicou o integrante do grupo Camarote.

"Você podia ter perguntado pra mim”, rebateu Linn."Você atravessou uma relação que você poderia ter conversado comigo. Mas por que você falou com ela para falar sobre relações que não eram dela?", completou a sister.

"Eu só queria saber quem eram as pessoas que possivelmente votariam em mim", Douglas explicou. "Eu não arquiteto votos com ninguém", completou.

Após a DR, os brothers se abraçaram e fizeram as pazes.