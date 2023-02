Musas do Carnaval mostram sensualidade nos ensaios técnicos do Rio e Sampa

Durante o ensaio técnico das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, as musas do Carnaval deram uma amostra de como irão brilhar no corredor da folia durante os desfiles oficiais, este ano. Tecidos transparentes, tapa-sexo, fio dental e adesivo nos seios são algumas das tendências para a folia.

A atriz Paolla Oliveira será novamente a Rainha da Bateria da Grande Rio. Ano passado, ela roubou a cena com um colan de transparente com pequenas partes cobertas nas partes íntimas, além de muitas plumas nas costas. Para o ensaio técnico da escola, na última segunda-feira (13), ela usou um fio dental e adesivo nos seios com o corpo coberto de fios de lantejoulas pretas com detalhes vermelhos e verdes, além de cocar e adereços de cabeça e nos braços alusivos à vestimenta indígena.

Outras famosas compareceram muito belas ao ensaio da Grande Rio, como a cantora Pocah, a atriz Monique Alfradique e a modelo Yasmin Brunet. Porém, uma das fantasias mais belas da noite foi da atriz e modelo Gabriela Versiani. Ela usou um colan transparente cavadíssimo com detalhes verdes e muitas plumas nas costas e no adereço de cabeça.

Musas do Carnaval Gabriela Versiani (Instagram) Monique Alfradique (Instagram) Paolla Oliveira (Instagram) Viviane Araújo (Instagram) Larissa Tomasia (Instagram) Erika Januza (Instagram)

A filha de Luíza Brunet optou por um vestido dourado bonito com a cintura cavada, mas menos ousado do que os das colegas. A presença de Yasmin chamou a atenção do público presente. Monique também esbanjou sensualidade e beleza com muitas predarias. Enquanto Pocah passou perrengue com um conjunto de bustiê e saia curtíssimos, pois a blusa levantou enquanto ela sambava, deixando escapar os seios.

Outra grande musa do Carnaval, Viviane Araújo, emagreceu após ter se tornado mãe há apenas cinco meses. Novamente com o corpo escultural, ela voltará a desfilar em São Paulo, pela Mancha Verde, e no Rio, pela Salgueiro, como Rainha de Bateria. No ensaio da agremiação paulista, ela surgiu de colan transparente, fio dental e adesivo nos seios.

Sabrina Sato escolheu um macacão de renda para ir ao ensaio técnico da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Ela também será a Rainha da Bateria na Unidos de Vila Isabel, do Rio de Janeiro.

A deusa negra Erika Januza vai desfilar pela Viradouro, no Rio. No ensaio técnico, ela optou por uma fantasia prateada, de muitas predarias.

Já a ex-BBB 22 Larissa Tomasia vai desfilar este ano pela Império Serrano, no Rio. Ela surgiu sensualíssima de vestido curto verde brilhoso e decote generoso.