BBB 23: Neguinho da Beija-Flor acorda brothers com samba da escola; confira

O domingo, 12, começou com samba no pé na casa mais vigiada do Brasil. Os confinados do BBB 23 foram acordados ao som da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, puxado por Neguinho da Beija-Flor. A bateria da escola de samba e o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso, e mais duas princesas da escola de samba animam e relaxam os participantes, que logo a noite participam da formação do 4º Pardedão do reality.

Neguinho da Beija-Flor e os integrantes da Beija-Flor de Nilópolis animam a casa mais vigiada do Brasil. (Reprodução / Globoplay)

No quintal da casa, Neguinho e os integrantes da escola do grupo especial do Rio de Janeiro (RJ) puxam os sambas da escola. Os brothers e Sister começaram animado, dançando e cantando. Domitila se emocionou e chorou enquanto Neguinho cantava. Até Marvvila e Cezar que estão vestidos com o castigo do Mostro mostraram empolgação, a roupa do castigo não limitou o samba.

Brothers e sisters mostram quem tem samba no pé (Reprodução / Globoplay)

Fred também se emocionou, bateu no peito e chorou emocionado enquanto cantava "Diga espelho meu! Diga espelho meu. Se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu", composição de Caetano. Outras músicas foram cantadas por Neguinho, à exemplo de músicas famosas do Carnaval, como as da banada Ara ketu. A festa continua na área externa e pode ser acompanhada ao vivo pela GloboPlay.