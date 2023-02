Pará no Carnaval do Rio: paraenses se preparam para desfile da Paraíso do Tuiuti

O Pará terá destaque no Carnaval do Rio de Janeiro, durante a apresentação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti. Na próxima segunda-feira (20), a agremiação será a primeira a entrar na Marquês de Sapucaí pelo Grupo Especial. O enredo "Mocangueiro da Cara Preta" contará a história da chegada dos búfalos na Ilha de Marajó, no Pará.

Se tem algo enaltecendo o Pará, tem paraense junto. Um grupo de 10 pessoas saiu do Estado no início da semana para curtir o desfile na Paraíso do Tuiuti. Os foliões vão se juntar com mais quatro paraenses que moram no Rio de Janeiro, e juntos vão desfilar na escola. Inclusive, eles já estiveram nos ensaios da Paraíso do Tuiuti e no barracão da escola pegando as respectivas fantasias.

“Olha eu não sei se eu vou aguentar não, porque no ensaio técnico já fiquei emocionada. Quando fala do Pará, a gente bate no peito, naquela estrela azul, chega dói. A gente bate no peito de emoção em falar do nosso Estado. Vai ser lindo, na verdade, já está sendo lindo. É muita emoção. Foi um encanto quando nós chegamos no ensaio todos com a blusa do Pará, todo mundo querendo tirar foto e eles bem receptivos com a gente”, contou Rosalina Lima.

“A minha boca, quando cheguei na Tuiuti parecia que eu tinha mastigado umas dez folhas de jambu, tremendo de emoção”, acrescenta.

'Embaixador do Marajó': Madson Santos terá destaque na avenida

Quem estará também na avenida, mas como destaque, é Madson Santos, conhecido como o “Embaixador do Marajó”. Nas redes sociais, ele compartilha momentos da sua rotina em Soure, no Marajó. Madson será destaque em um dos carros alegóricos.

“Eu sou um pouco suspeito de falar. Quem me conhece e acompanha meu trabalho sabe que sou apaixonado pelo Marajó. Participar do desfile da Tuiuti será a realização de um sonho. Desde criança sonhei em estar no Carnaval do Rio de Janeiro, mas nunca imaginei que um dia eu estaria. Agora vai se concretizar juntamente com a Tuiuti que vai levar o nome Marajó para a avenida”, diz Madson.

“O melhor é levar Mestre Damasceno para a avenida. Ele representa muito, muito, muito para o Marajó. Esse mestre, que sou fã do trabalho dele e admiro muito. Tenho certeza que ele vai ser ‘a cereja do bolo’”, acrescenta.

“Recebi o convite do carnavalesco, João Vitor. Ele já conhece o meu trabalho nas redes sociais e disse que o embaixador do Marajó, que é o influenciador digital que mais divulga o Marajó, as riquezas, as lideranças, tinha que fazer parte do desfile. A partir daí comecei a sonhar também em desfilar. Aceitei o convite”, explica.

O quarto carro a entrar na avenida trará detalhes da arte marajoara. A paraense Karoline Lima esteve no barracão para pegar as fantasias do seu grupo, contou um pouco do que terá na avenida. “O carro fará uma homenagem aos artistas do Marajó”, contou.